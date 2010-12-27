В возрасте 87-лет умер народный артист России Эдуард Митницкий

Причина смерти пока не раскрывается.

В среду, 31 октября, в Киеве скончался Эдуард Митницкий. Об этом сообщает Киевский театр драмы и комедии, основателем и художественным руководителем которого являлся народный артист России.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся Мастером сказано в сообщении

Причина смерти 87-летнего театрального режиссера пока не раскрывается.

Дата и место прощания с Митницким пока еще не названы.

Эдуард Митницкий - Советский и украинский театральный режиссёр, художественный руководитель Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве. Народный артист Украинской ССР и России. Поставил более 150 спектаклей.

Фото:Евгения Чекалина/day.kyiv.ua