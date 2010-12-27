В воскресенье в городе на Неве ожидается дождь с мокрым снегом

Температура воздуха ночью составит 0...+2 гр., днем +3...+5 гр.

В воскресенье, 24 марта в Петербурге в ночное время ожидается дождь с мокрым снегом. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем в Северной столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 гр., днем +3...+5 гр.

Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем - меняться мало.

Ранее на сайте: Синоптики: в Петербурге ожидается усиление ветра.

Фото: ГУ МЧС