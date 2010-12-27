Выставка Поп-Арт

В Арт-Банке откроется выставка, посвященная художественному стилю Поп-Арт.

Выставка будет проходить в период 29 сентября 2017 – 13 декабря 2017.

Поп-арт ярко отличается от других направлений в изобразительном искусстве. Главные образы картин, является продукты потребления, объектов массовой культуры и демонстрация вещественного мира. Так же на картинах можно будет увидеть серию картин «Мэрилин».

Ценителей поп-арта, смогут наблюдать работы известных маэстров. Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Энди Уорхол, Роберт Индиана, Джеймс Розенквист смогут удивить гостей своими шедеврами.

Публики представят около 80 произведений.

Выставка будет проходить по адресу Невский пр. 62 (ст. м. «Гостиный двор»), в выставочном центре Арт-банк. Ежедневно с 10.00 до 22.00 (касса работает до 21.00)

Стоимость билетов: 350 – основной билет, 250 – льготный.



Фото: Вконтакте/artbankspb