В выходные в Петербурге будет облачно

Воздух прогреется до +19...+21 градусов.

На выходных в Петербурге ожидается сырая облачная погода. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По информации синоптиков, в субботу, 6 июля, в Северной столице воздух прогреется до +19 градусов, а ночью похолодает до +9…+11 градусов. В воскресенье ожидается потепление на пару градусов. В выходные также местами будут идти дожди, где-то образуется туман. Атмосферное давление практически не изменится.

Ранее синоптики рассказали о том, какой будет погода весь июль.

Фото: Piter.TV