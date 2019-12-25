В субботу Петербург оказался на периферии антициклона

Солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы.

В субботу, 28 августа, Петербург попал под влияние восточной периферии обширного антициклона. Он оградит город от нашествия дождевых туч и поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе сегодня составит +20…+22 градусов, в Ленобласти +19…+24. Ветер подует с востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что больше 1200 фильмов сняли в Петербурге за последние 10 лет.

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