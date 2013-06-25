Сразу два циклона окажут влияние на погоду в Петербурге 7 апреля

Ближе к вечеру в городе пройдет дождь с мокрым снегом.

В среду, 7 апреля, погоду в Петербурге будут формировать сразу два циклона – один, кружащий над Скандинавией, и второй, выходящий с юга в центральную часть Европейской России. Небо затянут плотные облака, ближе к вечеру пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температурный фон сегодня окажется близок к своей климатической норме. Столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов, в Ленобласти до +3…+8 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление изменится мало и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в этом году по рекам и каналам Петербурга запустят более 100 прогулочных маршрутов.

Фото: Instagram / n.palitcyna