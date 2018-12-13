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В среду выборжан ожидает похолодание до -15 градусов
14 мая, 22:25
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KaterinaKono13

В среду выборжан ожидает похолодание до -15 градусов

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В некоторых районах региона пройдут небольшие дожди и возможен сильный ветер. 

Завтра, пятнадцатого мая, на территории Ленинградской области ожидается резкое похолодание в ночное время суток до -3 градусов. Также в некоторых районах региона пройдут небольшие дожди и возможен сильный ветер. 

Ветер дует северный и северо-восточный скоростью в 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается -3...+2 градуса, местами до +7, днем +11...+16, местами до +18. 

Метеорологи также предупреждают метеозависимых жителей региона о возможном ухудшении самочувствия в связи с перепадами атмосферного давления. Медики не советуют в подобные неблагоприятные с точки зрения погоды дни планировать длительные поездки или же совершать долгие прогулки на улице. 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 7:00

За фейковые новости конечно не привлечь, а жаль.. 

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Аноним
Сегодня 3:17

До - 15,  хрень пишет какую-то 

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