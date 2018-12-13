В среду выборжан ожидает похолодание до -15 градусов

В некоторых районах региона пройдут небольшие дожди и возможен сильный ветер.

Завтра, пятнадцатого мая, на территории Ленинградской области ожидается резкое похолодание в ночное время суток до -3 градусов. Также в некоторых районах региона пройдут небольшие дожди и возможен сильный ветер.

Ветер дует северный и северо-восточный скоростью в 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается -3...+2 градуса, местами до +7, днем +11...+16, местами до +18.

Метеорологи также предупреждают метеозависимых жителей региона о возможном ухудшении самочувствия в связи с перепадами атмосферного давления. Медики не советуют в подобные неблагоприятные с точки зрения погоды дни планировать длительные поездки или же совершать долгие прогулки на улице.