В среду в Петербург придут туман и гроза

Жителей Северной столицы призывают быть осторожными из-за штормового предупреждения.

В среду 5 сентября Петербурга ожидают ливни и грозы. Об этом сообщают представители гУ МЧС по региону. По данным специалистов, непогода также накроет территорию Ленинградской области.

Ожидается, что с раннего утра пространство города на Неве окутает густой туман. Местами в Северной столице прольются дожди, которые могут носить затяжной характер. Однако, во второй половине дня осадки чаще будут кратковременными. В течение дня температура воздуха прогреется до плюс 26 градусов. Ночью показатели термометров опустятся до плюс 14-16 градусов по Цельсию. Ожидается юго-восточный ветер со средней скорость в два-пять метров в секунду.

Сотрудники МЧС объявили штормовое предупреждение.

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