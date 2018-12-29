В среду на трассах Выборгского района ожидается сильная гололедица

Гололедица также будет сопровождаться метелью, накроющей всю северную столицу.

В предстоящую среду, 9 января, на дорогах Ленобласти синоптики прогнозируют появление сильного гололеда. Об этом сообщает информационное агентство "Мойка78"со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти.

По информации ведомства, сильный снегопад высыпет в регионе в ночь на среду, а также в первой дня. Температура опустится до восьми градусов ниже нуля, а местами будет ниже минус 13 градусов. В течение всего дня будет дуть южный и юго-западный ветер.

Также сотрудники предупреждают, что на дорогах возможно образование гололедицы. Из-за этого водителей просят соблюдать правила безопасности на дорогах, быть внимательными и аккуратными.

Источник: информационное агентство "Мойка78"