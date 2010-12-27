В спорте нет религий, рас и национальностей

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Андрей Кутепов считает что спорт сближает парламентариев

На площадке Совета Федерации состоялась встреча с участниками VIII Международных парламентских игр, которые пройдут в Москве с 9 по 13 ноября 2017 года. Галина Карелова (заместитель Председателя СФ) и Андрей Кутепов (председатель Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности) на правах принимающей стороны объяснили порядок работы и организации деятельности Совета Федерации, принципы формирования Совета Федерации и познакомили гостей со спортивной жизнью парламентариев. Андрей Кутепов отметил важную роль парламентаризма в выстраивании государственной политики. Не менее важным сенатор считает встречи законодателей на спортивных площадках: «На мой взгляд, такие встречи для всех нас важны и нужны. Чем больше у нас будет точек соприкосновения, тем лучше мы будем понимать друг друга. Спорт является одним из связующих звеньев в межпарламентском сотрудничестве. В спорте нет религий, рас и национальностей». Андрей Кутепов рассказал гостям о работе Временной комиссии СФ по подготовке к Чемпионату 2018, о плановом графике инспектирования городов-участников, о том, как важно продумывать сейчас и работать над тем, как будет использоваться наследие чемпионата. «Мы не только заботимся о том, как развивается спортивная среда в регионах, но и сами подаём активный пример. В Совете Федерации есть команды по футболу и по волейболу. Мы проводим ежегодные турниры «Кубок Председателя СФ по футболу в честь Великой Победы. На регулярной основе участвуем в различных спортивных мероприятиях: спартакиада, стрелковое многоборье, бег, большой теннис, лыжные гонки, мини-футбол, плавание. И это не полный перечень» - отметил Андрей Кутепов. Парламентарии поблагодарили Совет Федерации за теплый прием, за слова поддержки и напутствия. Участие в VIII Международных парламентских играх подтвердили делегации парламентов Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Словакии, Сербии, Хорватии и России. В рамках спортивной части мероприятия состоятся турниры по следующим видам спорта: мини-футбол, теннис, настольный теннис, шахматы, бадминтон и бильярд.