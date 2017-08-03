В Петербурге появилось производство коммунальной техники полного цикла

Завод не только производит специализированную технику, но и разрабатывает обвесы к ней, делая машины многофункциональными и способными работать круглый год.

На улицах Петербурга появится новая спецтехника местного производства. Губернатор города посетил завод полного цикла, специализирующийся на разработке и производстве мини-спецтехники.

Завод не только производит специализированную технику, но и разрабатывает обвесы к ней, делая машины многофункциональными и способными работать круглый год. Важным аспектом является то, что на заводе осуществляется полный цикл производства.

Предприятие, основанное в 2015 году, активно развивается, и количество его клиентов растет, в том числе благодаря производству обвесов для спецтехники.

Ранее мы сообщили о том, что сверхлёгкие лодки набирают популярность у туристов в Петербурге.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"