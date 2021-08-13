В Петербурге нашли бабушку, пропавшую в Молдове 18 лет назад

Сотрудники благотворительной организации связались с митрополией Молдовы в Кишинёве, отправили фото и видео пенсионерки.

Сотрудники петербургской общественной благотворительной организации "Покровская община" смогли установить личность самой пожилой жительницы приюта — 84-летней женщины по имени Надежда Павлова. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети "ВКонтакте".

Проблема заключалась в том, что Надежда Павлова не видит и имеет проблемы с памятью. Она смогла лишь смутно рассказать сотрудникам приюта, что раньше проживала в Молдове. Одна из сестёр сумела разговорить бабушку во время кормления. Женщина вспомнила, что раньше ходила в храм Николая Чудотворца в одном молдовском селе и даже назвала имя батюшки.

Сотрудники благотворительной организации связались с митрополией Молдовы в Кишинёве, отправили фото и видео пенсионерки. Священник её не узнал, но оказалось, что Матушка родилась с ней в одном селе и знакома с её родственниками.

Выяснилось, что ещё 18 лет назад дети женщины объявили её в розыск в Молдове. В настоящее время сотрудники приюта начали собирать документы со стороны РФ и Молдовы, чтобы отправить бабушку на родину.

Ранее мы сообщили о том, что в июне в Петербурге и Ленобласти пропали свыше 400 человек.

Фото: ВКонтакте / Покровская община