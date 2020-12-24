В июне в Петербурге и Ленобласти пропали свыше 400 человек

Отмечается, что найдены 307 человек, погибли 27.

За июнь в Петербурге и Ленобласти пропали 408 человек, что на 100 потерявшихся больше, чем в этом же месяце в прошлом году. Число стало рекордным для июня, сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" по региону 10 июля.

В общем, очень непростым выдался этот поисковый месяц. Но дальше будет еще сложнее. Поэтому мы не только искали, но и тренировались – провели масштабные учения в Приозерском районе, чтобы быть готовыми к лесному сезону, который уже начался со всей неотвратимостью. Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти

Отмечается, что найдены 307 человек, погибли 27. Обнаружены родные 22 раза.

Кроме того, добровольцы группы коротких прозвонов нашли в больницах 25 человек.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"