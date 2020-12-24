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В июне в Петербурге и Ленобласти пропали свыше 400 человек
Сегодня, 20:24
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В июне в Петербурге и Ленобласти пропали свыше 400 человек

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Отмечается, что найдены 307 человек, погибли 27.

За июнь в Петербурге и Ленобласти пропали 408 человек, что на 100 потерявшихся больше, чем в этом же месяце в прошлом году. Число стало рекордным для июня, сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт" по региону 10 июля. 

В общем, очень непростым выдался этот поисковый месяц. Но дальше будет еще сложнее. Поэтому мы не только искали, но и тренировались – провели масштабные учения в Приозерском районе, чтобы быть готовыми к лесному сезону, который уже начался со всей неотвратимостью. 

Пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" по Петербургу и Ленобласти

Отмечается, что найдены 307 человек, погибли 27. Обнаружены родные 22 раза.

Кроме того, добровольцы группы коротких прозвонов нашли в больницах 25 человек.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт"

Теги: лизаалерт, пропавшие люди
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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