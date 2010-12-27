В смертельной аварии на МКАД пострадали два человека

В восточной части МКАД произошло жуткое ДТП. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщает "Росбалт", в восточной части МКАД столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.



Авария произошла на внешней стороне 102 км МКАД. По предварительным данным, в результате аварии один из участников движения погиб, еще двое пострадали.



На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.