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В смертельной аварии на МКАД пострадали два человека
Вчера, 22:13
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TretyakovaS
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В смертельной аварии на МКАД пострадали два человека

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В восточной части МКАД произошло жуткое ДТП. Столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщает "Росбалт", в восточной части МКАД столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

Авария произошла на внешней стороне 102 км МКАД. По предварительным данным, в результате аварии один из участников движения погиб, еще двое пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Теги: дтп , новости москвы , новости россии , происшествия
Категории: Новости России

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