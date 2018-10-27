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Вчера, 18:44
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TretyakovaS
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В синагоге в Питтсбурге произошла стрельба

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Погибли как минимум восемь человек.

В американском городе Питтсбург произошла стрельба, в которой погибли минимум восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на BNS News. 

СМИ сообщают, что прибывшие на место наряды попали под обстрел и укрылись за машинами. Двое полицейских получили ранения. Точное количество погибших установить не удалось. 

Известно, что преступник - мужчина, который стрелял из автомата. Подозреваемого задержали, он сдался властям. 

Отмечается, что в субботу синагога обычно полна людей. 

Видео: Twitter/BNL NEWS

Теги: мировые новости , стрельба в питтсбурге , теракт
Категории: Лента новостей Мировые новости

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