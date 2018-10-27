В синагоге в Питтсбурге произошла стрельба

Погибли как минимум восемь человек.

В американском городе Питтсбург произошла стрельба, в которой погибли минимум восемь человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на BNS News.

СМИ сообщают, что прибывшие на место наряды попали под обстрел и укрылись за машинами. Двое полицейских получили ранения. Точное количество погибших установить не удалось.

Известно, что преступник - мужчина, который стрелял из автомата. Подозреваемого задержали, он сдался властям.

Отмечается, что в субботу синагога обычно полна людей.

Видео: Twitter/BNL NEWS