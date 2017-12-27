Психолога школы Петербурга задержали по подозрению в сексуальном насилии над детьми

Полиция Петербурга 17 января задержала психолога школы Московского района по подозрению в насилии над детьми. Преступления, по версии следствия, произошла в детском лагере.

Психолога школы Московского района увезли прямо с тестирования ученика оперативники Главного управления МВД по Петербургу. Мужчину подозревают в сексуальном насилии в отношении детей. Дело об этом возбудили следователи Гатчины, сообщает "Фонтанка". По предварительны данным, преступления произошли в оздоровительном лагере "Юный Кировец".

Оперативники и следователи уведомили руководство школы о необходимости поговорить со штатным психологом. 54-летнего подозреваемого отвезли к нему домой, где провели обыск.

Задержание мужчины связано с возбужденным делом "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста". Обстоятельства преступления выясняются.