Подобный школьный совет пока работает в школе №17 Невского района.

В школах Петербурга могут появиться советы отцов. Такое предложение прозвучало на заседании городского Совета отцов в комитете по образованию 28 января, передает пресс-служба Смольного.

В Совете на сегодняшний день состоит 37 человек, представляющих все районы Петербурга, мужчины намерены расширять охват родительской общественности. В качестве примера привели школу №17 Невского района, где уже действует школьный совет отцов. Районным администрациям предложат организовать подобные советы и в других учреждениях. Совет отцов преследует цель по организации эффективной работы по вопросу укреплению института семьи, повышению ответственности мужчин за воспитание детей и улучшению профилактической работы с семьями.

На первом в 2021 года заседании обсудили профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних. Отцам рассказали о психологических особенностях подростков, оказании помощи детям с суицидальным поведением и их родителям.

Ранее мы писали, что в течение пяти лет в квартале "Новая Охта" появятся две школы.

Фото: пресс-служба Смольного