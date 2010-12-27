В Петербурге школьников Московского района проверили на патриотизм

Петербургские школьники отвечают на вопросы о патриотизме и о причинах возникновения экстремистских настроений.

В Санкт-Петербурге 19 апреля старшеклассникам в школах Московского района раздали необычные тесты. На этот раз тест не на граммотность и не на логику, а на патриотизм и экстремизм. Фотографией теста поделились пользователи Telegram-канала "Протестный Петербург".

Помимо выявления у школьников позиции на тему патриотизма, также в тестах ученикам предлагают несколько вариантов ответов на вопрос "Причинах возникновения экстремистских настроений?".

В пресс-службе Комитета по образованию сообщили, что подобного рода тестирование прошло от центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи Московского района. Для исполнения плана сотрудники центре приняли решение провести в школах анкетирование.

Стоит отметить, что вопросы в анкетах созданы в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.