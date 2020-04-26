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В сети появился трейлер третьего сезона сериала "Йеллоустоун"

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Первые серии сериала выйдут летом 2020 года.

В сети опубликован трейлер третьего сезона вестерн-сериала "Йеллоустоун" с Кевином Костнером. Сезон стартует 21 июня 2020 года.

Сюжет сериала повествует историю семьи Даттон, глава которой владеет ранчо, находящемся на территории самого популярного в мире парка "Йеллоустон". Мужчине приходится защищать свою собственность от представителей парка, индейской резервации и  застройщиков.

Главные роли в сериале Кевин Костнер, Люк Граймс, Келли Райлли, Уэс Бентли, Коул Хаузер, Келси Эсбиль и другие. 
Видео: YouTube / JoBlo TV Show Trailers

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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