Режиссёром фильма выступает Олег Степченко.

В среду, 3 апреля, в сети появился трейлер "Тайны печати дракона" с Шварценеггером и Джеки Чаном. Видеоролик размещен на Киноафише.

Режиссёром фильма выступает Олег Степченко, который известен по такому проекту, как "Вий".Известно, что съемки фильма частично снимали в Китае.

По сюжету Пётр Первый заказывает английскому картографу Джонатану Грину исследование восточных пределов Российской империи. После исследователь оказывается в Китае, где он сталкивается с мистическими персонажами.

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Видео:киноафиша/YouTube