В сети появилась карта районов Петербурга с самой вкусной шавермой

Самый высокий рейтинг у шавермы в Красносельском районе.

В сети появилась карта районов Петербурга, в которых делают самую вкусную шаверму. Ее составило издание "Бумага", проанализировав Google данные о 218 петербургских кафе.

Самый высокий рейтинг получила шаверма, продающаяся в кафе Красносельского района. Она заработала 4,3 балла. Второе место занял Петроградский район с 4,24 балами. Третье место поделили Фрунзенский, Василеостровский и Невский районы. У них 4,2 балла.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилась карта "лихих 90-ых": на ней отметили территории заказных убийств. Подписывайтесь на канал Питер.ТВ в Яндекс.Дзен.

Фото: "Бумага", pixabay.com