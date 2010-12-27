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В сети появилась карта районов Петербурга с самой вкусной шавермой
Сегодня, 15:52
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Alena_Zinovieva
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В сети появилась карта районов Петербурга с самой вкусной шавермой

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Самый высокий рейтинг у шавермы в Красносельском районе.

В сети появилась карта районов Петербурга, в которых делают самую вкусную шаверму. Ее составило издание "Бумага", проанализировав Google данные о 218 петербургских кафе.

Самый высокий рейтинг получила шаверма, продающаяся в кафе Красносельского района. Она заработала 4,3 балла. Второе место занял Петроградский район с 4,24 балами. Третье место поделили Фрунзенский, Василеостровский и Невский районы. У них 4,2 балла.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилась карта "лихих 90-ых": на ней отметили территории заказных убийств. Подписывайтесь на канал Питер.ТВ в Яндекс.Дзен.

Фото: "Бумага", pixabay.com

Теги: карта петербурга , самая вкусная шаверма в спб , шаверма
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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