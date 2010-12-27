В Петербурге появилась карта "лихих 90-ых": на ней отметили территории заказных убийств

Интерактивная карта находится в свободном доступе в Интернете.

Петербургский журналист Андрей Дорожный создал "криминальную" карту Северной столицы. Интерактивный объект размещен в Интернете. В нем собраны все известные заказные убийства, произошедшие в городе в период с 1992 по 2005 года. Автор использовал во время создания проекта сведения, предоставленные печатными изданиями того времени. В расчет не брались убийства местных чиновников или авторитетов преступного мира.

Как отмечает автор, чаще всего бизнесменов лишали жизни в парадных домов или в офисах. В некоторых случаях люди умирали в банях или центре города: последний случай убийства произошел на Малой Конюшенной улице. Наиболее популярными способами умерщвления оказались стрельба, отравление, избиение и ножевые нападения.

Также с помощью карты пользователи могут узнать рейтинг того или иного заказа, а также сведения об участковом, который вел дело. Информация проверена правоохранительным органами.



