В сеть слили голые фото Волочковой,которые были сделаны во время занятия любовью

Хакеры распространили по сети интимные фотографии Волочковой.

На просторах интерена появились интимные фотографии известной русской балерины Анастасии Волочковой. На снимках становится очевидным, что 41-летняя бывшая балерина занимается сексом с мужчиной.

По предварительным данным, откровенные фотографии принадлежат бизнесмену Чермену Дзотову. В свою очередь бизнесмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети: "В интернете мошенники начали распространять мои интимные фото с Волочковой после того, как я отказался им выплатить деньги. Бог им судья". Также он рассказал, хакеры оценили выкуп фото в 20 тысяч рублей.

Фото: Ura.ru, Instagram - volochkova_art