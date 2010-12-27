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В сеть слили голые фото Волочковой,которые были сделаны во время занятия любовью
Сегодня, 15:33
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Shdaria
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В сеть слили голые фото Волочковой,которые были сделаны во время занятия любовью

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Хакеры распространили по сети интимные фотографии Волочковой.

На просторах интерена появились интимные фотографии известной русской балерины Анастасии Волочковой. На снимках становится очевидным, что 41-летняя бывшая балерина занимается сексом с мужчиной.

По предварительным данным, откровенные фотографии принадлежат бизнесмену Чермену Дзотову. В свою очередь бизнесмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети: "В интернете мошенники начали распространять мои интимные фото с Волочковой после того, как я отказался им выплатить деньги. Бог им судья". Также он рассказал, хакеры оценили выкуп фото в 20 тысяч рублей. 

Фото: Ura.ru, Instagram - volochkova_art

 
 

 

 

 

 

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Категории: Новости шоу-бизнеса России Лента новостей

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