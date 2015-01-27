В сериале ТНТ пошутили про изнасилования в тюрьме

По словам авторов, их консультировали работники ФСИН.

Анонс нового юмористического ситкома от ТНТ под названием "Исправление и наказание" вызвал критику в Интернете. Дело в том, что в ролики авторы пошутили на тему пыток в тюрьме.

В коротком трейлере сериала про тюрьму главная героиня заявила заключенному, что одного из содержащихся в колонии "нужно изнасиловать". Создатели уверяют, что в работе над шоу их консультировал ФСИН.

Негативная реакция в сети обусловлена публикациями проекта "Гулагу.нет" огромного количества роликов с реальными пытками в российских тюрьмах.

Видео: Telegram / Подъём