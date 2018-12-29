В самолете из Петербурга в Сочи пассажиры наблюдали "светомузыку"

В самолете взбунтовалось бортовое освещение.

Вечером 13 января пассажиры самолета авиакомпании Red Wings, летевшего из Петербурга в Сочи, "наблюдали вечеринку со светомузыкой".

Очевидцы поделились видео, на котором видно "бунт" бортового освещения. Самолет вылетел из Пулково в 16:50, набрал высоту, после чего случились неполадки с электроникой. Все табло и лампочки без видимого вмешательства включались и выключались вместе и вразнобой.

Пассажиры рассказали, что "шоу" продолжалось 40 минут. В результате с внештатной ситуацией справились бортпроводники, но пассажирам сбой никак не прокомментировали.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург