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Вчера, 22:53
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TretyakovaS
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В самолете из Петербурга в Сочи пассажиры наблюдали "светомузыку"

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В самолете взбунтовалось бортовое освещение.

Вечером 13 января пассажиры самолета авиакомпании Red Wings, летевшего из Петербурга в Сочи, "наблюдали вечеринку со светомузыкой". 

Очевидцы поделились видео, на котором видно "бунт" бортового освещения. Самолет вылетел из Пулково в 16:50, набрал высоту, после чего случились неполадки с электроникой. Все табло и лампочки без видимого вмешательства включались и выключались вместе и вразнобой. 

Пассажиры рассказали, что "шоу" продолжалось 40 минут. В результате с внештатной ситуацией справились бортпроводники, но пассажирам сбой никак не прокомментировали.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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