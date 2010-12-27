В Ленобласти два подростка ограбили частный дом

Старшего из них могут привлечь к уголовной ответственности.

27 декабря в отношении 15-летнего жителя Подпорожского района, которого подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище, было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Во версии следствия, в ноябре 2017 года он вместе со своим таким же несовершеннолетним знакомым забрался в дом, расположенный в некоммерческом товариществе "Погринка". Из частного дома подростки похитили вещи на сумму 31 450 рублей.

Правоохранительным органом удалось найти воров и установить их местоположение. По факту случившегося возбуждено дело по статье 158 УК РФ "кража с незаконным проникновением". Расследование продолжается.