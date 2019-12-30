В Рыбацком мужчина ударил пасынка ножом

После преступления он сам позвонил в полицию.

В пятницу, 31 января, в одном из домов на Рыбацком мужчина и сын его сожительницы веселилсь и распивали алкоголь. Однако этот "праздник жизни" закончился далеко не по семейному: звонком в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во время ссоры нетрезвый мужчина не сдержал своего гнева и пырнул пасынка ножом. Позже он сам позвонил в полицию и признался в случившемся. В результате раненого госпитализировали в тяжелом состоянии.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что двух мужчин пырнули ножом в парке на улице Козлова.

Фото: pexels