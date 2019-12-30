В Рыбацком мужчина ударил пасынка ножом

В пятницу, 31 января, в одном из домов на Рыбацком мужчина и сын его сожительницы веселилсь и распивали алкоголь. Однако этот "праздник жизни" закончился далеко не по семейному: звонком в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Во время ссоры нетрезвый мужчина не сдержал своего гнева и пырнул пасынка ножом. Позже он сам позвонил в полицию и признался в случившемся. В результате раненого госпитализировали в тяжелом состоянии.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что двух мужчин пырнули ножом в парке на улице Козлова.
Фото: pexels
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