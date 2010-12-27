В результате ДТП на трассе "Кола" разбились два человека

Лобовое столкновение произошло у деревни Лужи, оба водителя погибли на месте.

В минувший понедельник, 22 октября, примерно в девять часов вечера, на 96 км трассы "Кола" произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi с "Газелью". Об этом сообщает новостное издание 78.ru.

Трагедия произошла в Волховском районе Ленобласти. По информации УГИБДД ГУ МВД, оба водителя погибли на месте. Известно, что Mitsubishi по непонятным причинам оказался на полосе встречного движения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Как отмечают правоохранительные службы, подобные аварии на этой трассе случаются постоянно.

Источник: новостное издание 78.ru