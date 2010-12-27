В регионе развивается экстремальный спорт

Сегодня во Всеволожском районе открылся вейк парк.

Во Всеволожском районе Ленинградской области открылся первый в регионе центр для занятий популярным видом экстремального спорта — вейкбордингом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Вейк парк расположился на Коркинском озере, так как здесь уже есть развитая туристская инфраструктура: веревочный парк, детские игровые зоны и пляж. Он представляет собой 200-метровую реверсную лебедку - профессиональное оборудование, позволяющее спортсменам делать трюки на воде без паруса, ветра и волн. Здесь могут самостоятельно заниматься профессионалы, а новичкам помогут тренеры.

В планах организаторов проводить в вейк парке спортивные соревнования, показательные выступления, тренировки и мастер-классы.

Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Имеет некоторое сходство с серфингом.

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Фото: Коркино Вейк Парк | Korkino Wake Park/ ВК