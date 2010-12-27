Вместо моста через Неву может появится тоннель

В рамках проекта строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) в створе улиц Фаянсовая и Зольная вместо моста через Неву может появится автомобильный тоннель. Такая возможность обсуждалась на совещании в Смольном 8 ноября.

В рамках проекта строительства Восточного скоростного диаметра (ВСД) в створе улиц Фаянсовая и Зольная вместо моста через Неву может появится автомобильный тоннель. Такая возможность обсуждалась на совещании в Смольном 8 ноября, пишет "Квадрат.ру".



Отмечалось, что создание мостового прохода вблизи от Финляндского железнодорожного моста негативно отразится на панорамных видах Петербурга. Устройство тоннеля позволяет уйти от этой проблемы.



На совещании рассмотрели два способа прокладки подводных тоннелей: проходку щитом и технологию погружных секций. Первый способ предполагает, что тоннель будет глубокого залегания, а его длина может составить около 3 км, во втором же случае расчетная длина тоннеля составит 850 метров.



По итогам обсуждения вице-губернатор Игорь Албин поручил проработать технические и инженерные решения строительства мостового или тоннельного перехода через Неву, а также спрогнозировать сроки и сметную стоимость всех вариантов строительства. Сделать это нужно будет до конца текущего года.