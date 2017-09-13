В районе Шарифского проспекта загорелась свалка

Вечером 13 сентября в Красногвардейском районе Петербурга в лесополосе горела свалка. Пожарным удалось ликвидировать огонь.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 13 сентября в лесополосе Красногвардейского района горела свалка.



Вызов в район Шафировского проспекта поступил в 17:01, когда проезжающие автомобилисты увидели черный дым, который собирался в районе КАД. Очаг возгорания был найден на Волго-Донском проспекте, там в лесополосе горел несанкционированно сброшенный мусор.



Площадь возгорания составила 50 квадратов. В 17:19 с открытым горением справились. Сейчас пожарные занимаются ликвидацией тлеющих очагов.