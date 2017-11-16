Пятницу в Петербурге испортит порывистый ветер

МЧС Северной столицы предупреждает об усилении ветра в пятницу, 17 ноября. Местами порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Ухудшение погоды обещают синоптики в последний рабочий день этой недели. По данным МЧС, в пятницу, 17 ноября, ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Его скорость составит 8-13 километров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду.

Но несмотря на ветер день будет теплым. Ночью температура продержится в районе +1 градуса, а днем поднимется до +4. Местами в городе возможен дождь, по данным Северо-западного УГМС.

МЧС просит петербуржцев и гостей города соблюдать осторожность. Пешеходам стоит быть внимательными около деревьев и неустойчивых конструкций вроде рекламных щитов и строительных лесов.

Автономистам советуют оставить своих железных коней в закрытом паркинге либо вдали от деревьев. Жителям города стоит убрать или закрепить вещи на открытых балконах.