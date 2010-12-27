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В пятницу в Мурино откроется проезд под кольцевой дорогой
Сегодня, 9:29
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lesjasap
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В пятницу в Мурино откроется проезд под кольцевой дорогой

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Власти откроют новый проезд в сторону Мурино, чтобы сократить количество пробок.

В пятницу автомобилисты смогут проезжать под кольцевой дорогой в Мурино. “Прокол” избавит водителей от необходимости выезжать  на дорогу и соединит район Мурино с Верхней улицей. Новый путь протянется до дороги на Бугры. Длина составит всего 367 метров.
 
Такие меры позволят снизить загруженность участка между Гражданским и Суздальским проспектом. Однако, строители отмечают, что основная проблема пробок сохраниться, так как проезду мешает железная дорога.  В настоящее время власти находятся лишь на первом этаже решения данной задачи. 
 
Напомним, что строительство участка началось еще в середине июля. Новый проезд состоит из двух полос: по одной на каждую сторону дороги.
Теги: мурино , новый проезд
Категории: Новости СПб

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