В пятницу в Мурино откроется проезд под кольцевой дорогой

Власти откроют новый проезд в сторону Мурино, чтобы сократить количество пробок.

В пятницу автомобилисты смогут проезжать под кольцевой дорогой в Мурино. “Прокол” избавит водителей от необходимости выезжать на дорогу и соединит район Мурино с Верхней улицей. Новый путь протянется до дороги на Бугры. Длина составит всего 367 метров.

Такие меры позволят снизить загруженность участка между Гражданским и Суздальским проспектом. Однако, строители отмечают, что основная проблема пробок сохраниться, так как проезду мешает железная дорога. В настоящее время власти находятся лишь на первом этаже решения данной задачи.

Напомним, что строительство участка началось еще в середине июля. Новый проезд состоит из двух полос: по одной на каждую сторону дороги.