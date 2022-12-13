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В пяти районах Петербурга ограничат движение автомобилей с 15 мая
Сегодня, 21:32
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В пяти районах Петербурга ограничат движение автомобилей с 15 мая

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В Выборгском районе из-за строительства газопровода закрывается движение транспорта по Кооперативной улице в посёлке Парголово и по Большому Сампсониевскому проспекту.

В Петербурге в пяти районах ограничат автомобильное движение с 15 и 16 мая. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ. 

В Выборгском районе из-за строительства газопровода закрывается движение транспорта по Кооперативной улице в посёлке Парголово и по Большому Сампсониевскому проспекту, а также ограничивается движение на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы.

В Калининском районе ограничат движение на проспекте Науки и на Свердловской набережной. В Красносельском в связи с прокладкой инженерных сетей перекроют улицу Юных Пионеров.

В Невском районе водители не смогут проехать по Октябрьской набережной у дома 54 из-за установки временного ограждения, а в Петроградском в связи с работами по прокладке газопровода — по набережной Малой Невки и по набережной Крестовки.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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