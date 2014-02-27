В пункте приема металлолома нашли меч раннего железного века

Меч был изготовлен в третьем-втором веке до нашей эры.

Ученые из Новосибирского государственного университета обнаружили в одном из пунктов приема металлолома в Красноярском крае железный двулезвийный меч и изучили его. Оказалось, что этот меч был изготовлен еще в раннем железном веке. Статья была опубликована в "Вестнике НГУ".

Когда мы имеем дело с такими предметами, то не можем изучить место, где они были обнаружены, а ведь это чрезвычайно важно. Меч может покоиться на поле боя, в могиле воина или в других местах, и от этого зависит вектор изучения предмета, — говорится в статье.

Плоская рукоять меча, а также прямой клинок бабочковидное перекрестие и округлое волютовидное навершие указывают на то, что он является аналогом скифских акинаков. Затруднил исследование тот факт, что сам меч очень плохо сохранился. Ученые считают, что сделан меч был в третьем-втором веке до нашей эры и относится к тагарской археологической культуре.

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