В промзоне в Гатчине женщина получила тяжелые травмы

Накануне в Гатчине женщина получила травмы из-за падения железобетонных изделий. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Гатчине произошло травмирование женщины в промзоне. Об этом пишет "Росбалт".



Неустановленный работник ЗАО "Гатчинский ССК" допустил нарушение плана производственных работ и схемы складирования в формовочном цеху в промзоне. Ввиду этого рухнули железобетонные изделия из стеллажного хранения, которыми придавило мастера отдела технического контроля. Женщина получила тяжелые травмы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).



Следствие проводит проверку.