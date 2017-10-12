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В промзоне в Гатчине женщина получила тяжелые травмы

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Накануне в Гатчине женщина получила травмы из-за падения железобетонных изделий. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Гатчине произошло травмирование женщины в промзоне. Об этом пишет "Росбалт".

Неустановленный работник ЗАО "Гатчинский ССК" допустил нарушение плана производственных работ и схемы складирования в формовочном цеху в промзоне. Ввиду этого рухнули железобетонные изделия из стеллажного хранения, которыми придавило мастера отдела технического контроля. Женщина получила тяжелые травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствие проводит проверку.  

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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