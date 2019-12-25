В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

В данный момент подобного рода санкции не предусмотрены.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появится штраф за отказ от медосмотров и прививок. Проект с новой нормой на портале проектов нормативных правовых актов разместил Минюст.

Согласно проекту в КоАП для граждан из группы штраф от 5 тыс. до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.

В беседе с "Интерфксом" замминистра юстиции Денис Новак отметил, что большинству россиян, которые не прививаются по национальному графику прививок, эти штрафы не грозят. По словам чиновника, проект предусматривают наказание за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.