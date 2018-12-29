В приюте для пожилых людей в Ленобласти появились браслеты с QR-кодом

Это поможет оказать первую помощь пожилым людям на улице — в коде содержатся все сведения о здоровье владельца.

В одном из домов престарелых Всеволожска стали применять специализированные браслеты QR-кодом. Об этом сообщает сетевое издание "78.ru".

Теперь выйти за пределы учреждения пенсионеры и инвалиды могут только с браслетом. В нем содержится краткая информация о состоянии здоровья владельца, которая поможет медикам и прохожим при оказании первой помощи, если пожилому человеку станет плохо на улице.

Узнать о результатах обследования не представляет особого труда: для этого нужно направить камеру смартфона на QR-код. На дисплее возникнет подробный перечень по оказанию первой помощи больному. После проделанных действий необходимо дожидаться приезда врачей.

На сегодняшний день, имеется 3 разновидности браслетов с QR-кодом — для приютов для пожилых, для людей, страдающих какой-либо болезнью, и для пребывающих в группе постоянного риска — последние используются по желанию.

Браслеты помогут пенсионерам и страдающим серьезными заболеваниями людям, но пока они есть не у всех и потому всем, кому может понадобиться экстренная помощь на улице, необходимо носить с собой записку со списком своих заболеваний, адресом и телефоном, по которому можно дозвониться до родных и близких.

Источник: сетевое издание "78.ru"