В предпраздничные и праздничные дни "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в режиме повышенной готовности

Петербуржцам напоминают, что не стоит приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность.

В целях обеспечения бесперебойной и надежной работы тепловых сетей с 29 апреля по 4 мая и с 6 по 11 мая АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На предприятии организовано круглосуточное дежурство ответственных руководителей, аварийно-ремонтным бригадам выделена дополнительная спецтехника.

Петербуржцам напоминают, что не стоит приближаться к местам парения и вытекания горячей воды на поверхность. Об инциденте нужно сообщить по телефону 004 или 112.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга