  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости Ленинградской области
В преддверии Дня Ленобласти идет благоустройство территории у Бокситогорского филиала службы занятости
Сегодня, 19:46
74
KaterinaKono13

В преддверии Дня Ленобласти идет благоустройство территории у Бокситогорского филиала службы занятости

0 0

Площадка филиала будет доступна для всех групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

В преддверии Дня Ленинградской области идет благоустройство территории у Бокситогорского филиала службы занятости.

Площадка филиала будет доступна для всех групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Сегодня здесь ведутся работы по озеленению, облицовке плиткой крыльца и прилежащей территории. Вход в здание оборудован пандусом, что позволяет создать доступную среду как для инвалидов, так и для мам с колясками.

В новом формате Бокситогорская биржа труда открылась летом прошлого года. Операционный зал филиала оборудован электронной системой управления очередью, приемными окнами, информационными стендами и детским уголком. Для слабовидящих установлены тактильно-визуальные указатели и таблички, пол оснащен специальным напольным покрытием, переоборудован санузел.

Напомним, 3 августа в Бокситогорске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 92-й годовщине со дня основания Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии