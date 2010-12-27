В преддверии Дня Ленобласти идет благоустройство территории у Бокситогорского филиала службы занятости

Площадка филиала будет доступна для всех групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

В преддверии Дня Ленинградской области идет благоустройство территории у Бокситогорского филиала службы занятости.

Площадка филиала будет доступна для всех групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями по здоровью.

Сегодня здесь ведутся работы по озеленению, облицовке плиткой крыльца и прилежащей территории. Вход в здание оборудован пандусом, что позволяет создать доступную среду как для инвалидов, так и для мам с колясками.

В новом формате Бокситогорская биржа труда открылась летом прошлого года. Операционный зал филиала оборудован электронной системой управления очередью, приемными окнами, информационными стендами и детским уголком. Для слабовидящих установлены тактильно-визуальные указатели и таблички, пол оснащен специальным напольным покрытием, переоборудован санузел.

Напомним, 3 августа в Бокситогорске пройдут торжественные мероприятия, посвященные 92-й годовщине со дня основания Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО