  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В правительстве Саратовской области оптимизировали двух зампредов
Сегодня, 10:27
28
matveyvn

В правительстве Саратовской области оптимизировали двух зампредов

0 0

Теперь не будет должности первого заместителя председателя правительства в совместительстве с министром финансов.

В правительстве Саратовской области оптимизировали двух зампредов. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Роман Бусаргин.

Отмечается, что в регионе будут оптимизировать некоторые органы исполнительной власти, а также менять её структуру. Так, например, теперь не будет должности первого заместителя председателя правительства в совместительстве с министром финансов, а также заместителя председателя правительства — министра труда и социальной защиты. Теперь должность будет исключительно министерской.

С 16 декабря в правительство Саратовской области будут входить вице-губернатор — он же председатель правительства, и четыре его заместителя.

Ранее мы рассказывали, что в России 80% пациентов с коронавирусом лечатся на дому.

Теги: вертикаль власти, саратовская область, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии