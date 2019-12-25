Теперь не будет должности первого заместителя председателя правительства в совместительстве с министром финансов.

В правительстве Саратовской области оптимизировали двух зампредов. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Роман Бусаргин.

Отмечается, что в регионе будут оптимизировать некоторые органы исполнительной власти, а также менять её структуру. Так, например, теперь не будет должности первого заместителя председателя правительства в совместительстве с министром финансов, а также заместителя председателя правительства — министра труда и социальной защиты. Теперь должность будет исключительно министерской.

С 16 декабря в правительство Саратовской области будут входить вице-губернатор — он же председатель правительства, и четыре его заместителя.

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