В правительстве подтвердили отказ компании Ford от производства легковых авто в России

Автоконцерн сосредоточится на производстве только коммерческого автотранспорта.

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил отказ автоконцерна Ford от производства легковых авто в России. Об этом он рассказал в интервью "Коммерсанту".

Козак пояснил, что главной причиной реструктуризации компании стали проблемы со сбытом. По его словам Ford сосредоточится на производстве высоколоказилованного продукта – Ford Transit.Этим бизнесом будет управлять их российский партнер – группа Sollers

Также стало известно, что в ближайшие месяцы правительство РФ может заключить с Sollers специнвестконтракта по производству Ford Transit в Елабуге. По мнению вице-премьера, вопрос с присутствием на российском рынке американского бренда Ford решился "самым экономически эффективным образом".

Ранее было известно, что продажи компании за первые два месяца упали на 45%В ближайшее время Ford Sollers объявит о реструктуризации производственных мощностей. Таким образом автоконцерн полностью откажется от выпуска и импорта в Россию легковушек, что может повлечь за собой отказ дилеров от продажи машин данной марки.

Видео: Piter.tv