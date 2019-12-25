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В пожаре на улице Маяковского пострадала пенсионерка
Сегодня, 20:54
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smirenny

В пожаре на улице Маяковского пострадала пенсионерка

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Из квартиры эвакуировали 13 человек.

По предварительной информации пресс-службы ГУ МЧС по городу и области, 21 мая в 19:29 на улице Маяковского, 36, в квартире 32 в 6-ти комнатной коммунальной квартире начался пожар.

В комнате площадью 20 квадратных метров горела обстановка площадью 10 квадратных метров. Из квартиры эвакуировали 13 человек. В пожаре пострадала 67-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами тела и отравлением СО. В 19:43 пожар локализовали. Причина возгорания неизвестна. 

Ранее мы писали, что петербуржец спас брата и сестру из горящего автомобиля.

Фото: pixabay

Теги: пожар, пострадала пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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