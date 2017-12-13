В Петербурге после взрыва на Репищевой ведутся восстановительные работы

Четыре семьи дожидается окончания работ после взрыва.

После недавнего взрыва газового баллона в одном из домов на Репищевой улице продолжаются восстановительные работы. В районной администрации 12 февраля рассказали, что жители смогут вернуться в свои дома в течение нескольких дней.

На время проведения работ четыре семьи разместили в маневренном фонде. На данный момент, в доме на Репищевой ведутся работы по восстановлению теплового контура, водоотведения и водоснабжения.

Ранее Piter.tv рассказывал о взрыве, который прогремел 9 февраля. Как оказалось, во время работа по установлению натяжного потолка на 3 этаже взорвался баллон с газом.

В результате происшествия с серьезными ожогами госпитализировали трех рабочих. Повреждения получили десять квартир. Также пострадали, припаркованные рядом автомобили.

Видео: Piter.tv