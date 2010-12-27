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В последний день лета в Приморском районе устроят танцевальные баттлы и перфомансы с граффити
Сегодня, 11:18
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nadezhda_sib

В последний день лета в Приморском районе устроят танцевальные баттлы и перфомансы с граффити

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В парке "Озеро Долгое" пройдет молодежный фестиваль.

В субботу, 31 августа в Приморском районе пройдет молодежный фестиваль уличных субкультур "STREET SUMMIT 2019", рассказала местная администрация.

Праздник начнется в 13:00 в парке "Озеро Долгое" на пересечении проспекта Королева и углу Ольховой улицы. Местные власти организуют танцевальные баттлы, граффити перфомансы, встречи с блогерами и спикерами, показательные выступления воркаут- и сапсерф-спортсменов. 

Посетители парку примут участие в мастер-классах по йоге, зумбе, фитнесу на батутах, турнире по волейболу. Все желающие могут отдохнуть в лаунж-зонах. 

Точная программа фестиваля будет известна позже, вход свободный. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что актер Удо Кир приедет в Петербург на фестиваль "Послание к человеку"

Фото: pixabay.com 

Теги: фестиваль молодежных субкультур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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