В поселке Тельмана люди неделю живут без горячей воды с затопленными подвалами и комарами

Уже неделю жители из поселка Тельмана Ленинградской области не могут связаться со управляющей компанией.

Жители посёлка Тельмана в Тосненском районе Ленинградской области почти неделю не могут докричаться до собственной управляющей компании, в то время как примерно восемь домов остались не только без отопления, но и без горячей воды.

По словам очевидцев, коммунальные службы утверждают, что все в полном порядке. Тем не менее любые попытки жильцов связаться с УК "Доверие" не оканчиваются успехом. Телефон компании не отвечает или занят с прошлой пятницы. Администрация поселка осталась безучастной в решении данной проблемы.

Как сообщает жительница дома 40 п. Тельмана с 25 сентября подвал находится в затопленном состоянии, что явно говорит о неисправностях и неподготовленности управляющей компании к отопительному сезону. Так же девушка сообщает, что местами вода доходит до колена и повсюду кишат насекомые. О подобных проблемах сообщают жильцы 3, 16, 44 домов.

Также в поселке 3 октября с 10 часов до 17 часов 20 минут будет прекращена подача электроэнергии в домах 28, 30, 31, 32, 34, 36, 40.

На данный момент приемная поселка Тельмана не отвечает на звонки и не дает никаких комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Фото: Татьяна Ермакова-Владимирова (Сидорова)