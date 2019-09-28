В поселке Советском открыли новый стадион

В поселке Советский открыли новый современный школьный стадион с искусственным покрытием. Объект построен по программе "Современное образование в Ленинградской области".

Можно действительно позавидовать вам, потому что вы сможете проводить уроки физкультуры, проводить внеурочное время, выходные дни на этом стадионе. Потому что этот стадион будет открыт не только для занятий по физической культуре, но и для массового пользования. Николай Шишкин, заместитель главы администрации Выборгского района

Общая сумма финансирования объекта составила более 18,5 млн. рублей. В день открытия на новом стадионе прошли соревнования между школьниками по минифутболу, баскетболу и волейболу.

Значение для поселка Советское неимоверное, потому что во первых это спортивная база, которой у нас действительно не хватает. У нас нет физкультурно-оздоровительного комплекса, и нам важно иметь вот такие объекты. Я считаю, что это народный объект. Здесь не только ученики, но и их родители могут заниматься в свободное от работы время. Андрей Некрасов, глава поселения

Видео: Piter.tv

