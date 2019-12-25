В поселке Солнечное отремонтируют Вокзальную улицу за 16 млн рублей

Все ограничения для движения завершатся в конце августа.

Сегодня, 14 августа, в поселке Солнечное начался ремонт Вокзальной улицы. В связи с проведением работ для движения автомобилистов будут действовать временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы будут проходить на участке протяженностью 1,19 км. Их проведет ООО СК "Орион плюс". Стоимость ремонта составит 16,2 млн рублей.

С 15 по 18 августа, с 27 по 28 августа, с 19 по 26 августа движение ограничат по Вокзальной улице от Приморского шоссе до Зеленогорского шоссе, включая перекрестки. С 29 августа по 7 сентября будет закрыто движение по Вокзальной улице от Приморского проспекта к Зеленогорскому шоссе.

С 19 по 20 августа и с 23 по 24 августа также будет закрыта для проезда Пионерская улица у Вокзальной улицы, а с 21 по 22 августа и с 25 по 26 августа ― по 1-й Зеленой улице, 2-й Зеленой улице, 3-й Зеленой улице и 1-му проезду у Вокзальной улицы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участок основного хода ЗСД закроют на два часа в воскресенье.

Фото: Piter.TV