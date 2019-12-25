В морском порту Петербурга запрещен ввоз 70 тонн риса из Вьетнама

В ходе проверки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки государственный инспектор ведомства обнаружил, что в протоколах испытаний отсутствуют данные о проведении лабораторных испытаний на показатель ГМО.

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Санкт-Петербурга запретили ввоз почти 70 тонн риса из Вьетнама.

В ходе проверки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки государственный инспектор ведомства обнаружил, что в протоколах испытаний к декларации о соответствии требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" отсутствуют данные о проведении лабораторных испытаний на показатель ГМО. Кроме того, на перевозимую продукцию в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна не был оформлен сопроводительный документ идентификации зерна (СДИЗ), что также является нарушением и свидетельствует о попытке ввоза потенциально небезопасного товара.

Инспекторами Управления Россельхознадзора с начала года при проведении контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки выявлено 8 аналогичных случаев нарушений при ввозе на территорию Российской Федерации партий зерновой продукции с отсутствием сведений о проведении лабораторных испытаний на показатель ГМО общим весом 376 тонн: 4 партии – 324 тонны арахиса и 1 партия – 27 тонн кунжута из Индии, 1 партия – 15 тонн кунжутного масла из Нигерии, 1 случай – 10 тонн муки из клейкого риса из Вьетнама и 1 партия – 20 кг соевой муки из Германии.