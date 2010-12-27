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В понедельник в Петербурге ожидаются небольшие дожди
Сегодня, 18:38
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nadezhda_sib

В понедельник в Петербурге ожидаются небольшие дожди

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Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов.

В понедельник, 30 сентября, в городе на Неве временами возможны небольшие дожди. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", неделя начнется с облачной с прояснениями погоды. 

Ночью воздух прогреется до +10 градусов, днем до +12...+14 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Синоптики предупредили о том, что атмосферное давление будет понижаться. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в воскресенье, 29 сентября, петербургская погода превысила многолетние показатели

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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