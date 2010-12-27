В понедельник в Петербурге ожидаются небольшие дожди

Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов.

В понедельник, 30 сентября, в городе на Неве временами возможны небольшие дожди. По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", неделя начнется с облачной с прояснениями погоды.

Ночью воздух прогреется до +10 градусов, днем до +12...+14 градусов. Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Синоптики предупредили о том, что атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в воскресенье, 29 сентября, петербургская погода превысила многолетние показатели.

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